Понад половина українців проти другого терміну президента Зеленського - КМІС

Балотування на другий термін підтримують 37% опитаних.

Понад половина українців не бачать чинного президента Володимира Зеленського на другому терміні.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що 54,5% респондентів не підтримують балотування Зеленського на другий президентський термін. Підтримують таке рішення 37% осіб. Натомість 5,9% опитаних кажуть, що їм важко наразі відповісти на запитання. Крім того, 2,7% вважають, що до наступних виборів президента ще багато часу.

Опитування проводилося КМІС від 27 травня до 1 червня 2021 року. Участь у ньому взяли українці віком від 18 років і старше. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялося, напередодні 2-ї річниці президенства Володимира Зеленського соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців стосовно того, за кого б вони віддали свій голос, якби вибори відбулися найближчим часом. Згідно з соцопитуваннями, 30,2% проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 12,8% підтримали б Петра Порошенка, 11,9% - Юрія Бойка, 11,1% - Юлію Тимошенко, 7,6% - Ігоря Смешка, 5,1% – Євгенія Мураєва.

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