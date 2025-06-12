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Понад половина депутатів Верховної Ради не платить штрафи: хто очолює рейтинг порушників
Понад половина народних депутатів України — 210 із 399 — мають відкриті виконавчі провадження. Причому левова частка цих боргів стосується несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Станом на червень 2025 року, понад половина чинних народних депутатів України — 210 із 399 — є боржниками за відкритими виконавчими провадженнями. Цікаво, що переважна більшість цих боргів стосується несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такі дані оприлюднені у відкритому доступі на основі інформації з виконавчих проваджень.
Про це повідомляє Ненька.info.
Депутати-«рекордсмени» з несплачених штрафів
1 місце — Михайло Бондар («Європейська солідарність») є абсолютним «лідером» зі 99 провадженнями. Депутат пояснює це тим, що оформлює на себе автомобілі для ЗСУ, а порушення здійснюють вже військові водії.
2 місце — Ігор Негулевський («Слуга народу») посідає другу сходинку з 38 відкритими провадженнями, з яких 24 — за простроченими штрафами ПДР.
3 місце — Володимир Тимофійчук («Слуга народу») — третій за кількістю проваджень: 25, з них 11 — за порушення ПДР.
Серед інших народних обранців, які мають понад десять несплачених штрафів, фігурують:
Олександр Фельдман («Відновлення України»)
Василь Вірастюк («Слуга народу»)
Артем Дмитрук (колишній нардеп, нині у розшуку)
Олександр Сухов («Довіра»)
Андрій Одарченко (екснардеп, засуджений за хабарництво)
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