Понад половина депутатів Верховної Ради не платить штрафи: хто очолює рейтинг порушників

Депутати / © Associated Press

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Станом на червень 2025 року, понад половина чинних народних депутатів України — 210 із 399 — є боржниками за відкритими виконавчими провадженнями. Цікаво, що переважна більшість цих боргів стосується несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такі дані оприлюднені у відкритому доступі на основі інформації з виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Ненька.info.

Депутати-«рекордсмени» з несплачених штрафів

1 місце — Михайло Бондар («Європейська солідарність») є абсолютним «лідером» зі 99 провадженнями. Депутат пояснює це тим, що оформлює на себе автомобілі для ЗСУ, а порушення здійснюють вже військові водії.

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2 місце — Ігор Негулевський («Слуга народу») посідає другу сходинку з 38 відкритими провадженнями, з яких 24 — за простроченими штрафами ПДР.

3 місце — Володимир Тимофійчук («Слуга народу») — третій за кількістю проваджень: 25, з них 11 — за порушення ПДР.

Серед інших народних обранців, які мають понад десять несплачених штрафів, фігурують:

Олександр Фельдман («Відновлення України»)

Василь Вірастюк («Слуга народу»)

Артем Дмитрук (колишній нардеп, нині у розшуку)

Олександр Сухов («Довіра»)

Андрій Одарченко (екснардеп, засуджений за хабарництво)

Раніше повідомлялося, яким політикам українці довіряють найбільше у межах свіжого травневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Серед них Зеленський, Олексій Арестович, Юрій Бойко, Віталій Кличко, Петро Порошенко, Сергій Притула, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Олексій Гончаренко та Євген Мураєв.

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