"Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленський поділився фото з робочого кабінету

Фото з'явилося в його Instagram.
Володимир Зеленський у понеділок, 10 січня, опублікував світлину з робочого кабінету в Офісі глави держави.
Фото з'явилося на його сторінці в Instagram.
На світлині - глава держави у масці. Він сидить за робочим столом.
"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - підписав світлину президент Зеленський.
Як повідомлялося, 3 січня президент Володимир Зеленський опублікував світлину зі свого ранкового тренування. "Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", - підписав фото глава держави.
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