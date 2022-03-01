"Попелястий і роздутий": у Кремлі показали свіже фото Путіна

Президент РФ сидів дуже близько до співрозмовника.

На сьогоднішній зустрічі Володимир Путін виглядав "попелястим і роздутим" на тлі поразок під час його військової спецоперації в Україні і глобального засудження його вторгнення.

На знімку, оприлюдненому Кремлем, російський президент сидить у Москві з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим.

Вони сиділи один проти одного за столом у Кремлі, і глядачі в соціальних мережах помітили бліду зовнішність російського лідера.

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Інший зазначив, що він сидів дуже близько до пана Беглова, незважаючи на те, що останніми місяцями його зображали, як тримається на відстані від помічників та інших світових лідерів через нібито побоювання підхопити коронавірус.

Зображення було оприлюднено перед тим, як Росія вдарила своїми ракетами по меморіалу Голокосту в Бабиному Яру в Києві на місці однієї з найбільших масових вбивств євреїв під час Другої світової війни.