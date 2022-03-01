Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Попелястий і роздутий": у Кремлі показали свіже фото Путіна

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Попелястий і роздутий": у Кремлі показали свіже фото Путіна

EPA

Президент РФ сидів дуже близько до співрозмовника.

На сьогоднішній зустрічі Володимир Путін виглядав "попелястим і роздутим" на тлі поразок під час його військової спецоперації в Україні і глобального засудження його вторгнення.

На знімку, оприлюдненому Кремлем, російський президент сидить у Москві з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим.

Вони сиділи один проти одного за столом у Кремлі, і глядачі в соціальних мережах помітили бліду зовнішність російського лідера.

Інший зазначив, що він сидів дуже близько до пана Беглова, незважаючи на те, що останніми місяцями його зображали, як тримається на відстані від помічників та інших світових лідерів через нібито побоювання підхопити коронавірус.

Зображення було оприлюднено перед тим, як Росія вдарила своїми ракетами по меморіалу Голокосту в Бабиному Яру в Києві на місці однієї з найбільших масових вбивств євреїв під час Другої світової війни.

Reuters / ©
Reuters

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація