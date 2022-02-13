Попередить про "тяжкі наслідки": ЗМІ дізнались, про що Шольц говоритиме з Путіним 

У Німеччині не очікують на результативність переговорів з Путіним.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Росії планує попередити президента країни-агресорки про "тяжкі наслідки" у випадку нападу на Україну, проте він не очікує на якійсь рішення.
Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела в німецькому уряді.
"Канцлер дасть зрозуміти, що будь-який напад на Україну матиме тяжкі наслідки і що не можна недооцінювати єдність Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії", - сказало джерело в уряді Німеччини.
Там повідомили, що Шольц скаже Путіну, що нарощування військ на українському кордоні "може бути витлумачено лише як загроза". У Німеччині додали, що не очікують від переговорів особливих результатів, проте наголосили, що прямі перемовини є важливими.
Там зазначили, що мораторій на будь-який вступ України до НАТО не входить до "набору інструментів" Шольца.
"Нинішня ситуація сама по собі вже є дестабілізуючою, яка може вийти з-під контролю", - сказало джерело.
Нагадаємо:
- У суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон телефоном поговорив канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
- В Україні очікують на візит канцлера ФРН Олафа Шольца вже в понеділок - 14 лютого.
Читайте також:
- Пентагон відхрестився від заходу американського підводного човна до територіальних вод РФ
- Канада вимагає від РФ припинити дезінформаційну кампанію проти України: подробиці
- Через російську загрозу в регіонах України відбуваються масштабні навчання силовиків та військовослужбовців