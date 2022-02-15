Попередив про катастрофу і побачив "добрий знак": основні заяви канцлера Німеччини у Москві

Шольц під час візиту до Москви наголосив, що непорушність кордонів держав, зокрема України, належить до основних європейських принципів, узгоджених у межах ОБСЄ.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, одразу після зустрічі з президентом Зеленським, полетів до Москви. Це перші його переговори з Путіним віч-на-віч.
ТСН.ua зібрав головні заяви канцлера Німеччини у Москві.
Закулісся візиту
Москва вимагала від усіх учасників німецької делегації три ПЛР-тести. А Олафа Шольц російські медики хотіли протестувати одразу після приземлення. Утім, на такі умови німецький канцлер не пристав - і ПЛР-тест дозволив зробити лише лікарю з німецького посольства.
Через це так само, як і Еммануель Макрон, який не дозволив тестувати себе російським медикам, на переговорах із Путіним Шольц опинився за тим самим довжелезним столом — на дистанції від очільника Кремля.
Розширення НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Путіна, що в найближчому майбутньому питання розширення НАТО не планують обговорювати.
Розширення (НАТО — ред.) поки немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен з нас працює на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін, - ред.) на своїй посаді — це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо", - сказав Шольц.
Зазначимо, що під час візиту до Києва Шольц також сказав президентові Зеленському, що питання членства України в НАТО наразі є неактувальним. Але канцлер все ж зазначив, що принцип вільного вибору альянсів не може бути предметом дискусії, і що не може одна держава наказати іншій, де їй бути чи не бути.
"Візит під знаком кризи"
Олаф Шольц визнав, що його візит до Москви відбувається "під знаком кризи" — найважчої за останні десятиріччя у Європі.
"Військова діяльність Росії і концентрація сил на українському кордоні займали багато часу в наших перемовинах. Як і питання про "гарантії безпеки, які висловила Росія", — сказав канцлер.
За його словами, стягування Росією військ до західних кордонів ЄС розцінює як загрозу.
"Ми дуже стурбовані, що 100 тис. російських військ стягнули до кордонів України без видимої на те причини", — каже Шольц.
Олаф Шольц також говорив про необхідність термінової деекскалації. “Війна не повинна початися”, - сказав він.
Відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань канцлер ФРН назвав "добрим знаком".
"Нормандський формат" і обіцянка Зеленського
Шольц наголосив, що непорушність кордонів держав, зокрема Українин, належить до основних європейських принципів, узгоджених у межах ОБСЄ.
"Ми єдині в думці, що "нормандський формат" поруч з переговорами США і Росії є і надалі найважливішим форматом з вирішення цього конфлікту. Тут необхідні зрушення і прогрес. Добре, що президент Зеленський твердо пообіцяв, що в ТКГ дуже скоро будуть обговорюватися всі передбачені законопроекти щодо статусу Донбасу, щодо зміни Конституції та підготовки виборів. Це хороше зрушення", - зазначив Шольц.
Політик вважає, що Мінські домовленості мають виконувати всі сторони.
"Це стосується й уряду України, і Росії, це стосується Німеччини, Франції, які беруть участь у відповідному політичному процесі. Тому так важливо, щоб усі робили в це свій внесок", – сказав канцлер ФРН.
Суперечка з Путіним
Під час переговорів між канцлером ФРН і президентом країни-агресорки сталася невеличка перепалка.
Шольц заявив, що для його покоління можлива війна в Європі стала неймовірністю. На це президент Росії Володимир Путін дорікнув війною в колишній Югославії.
Визнання ОРДЛО Росією — політична катастрофа
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що можливе рішення російського уряду про визнання незалежності так званих “ЛНР” та “ДНР” зруйнує Мінські домовленості і загальмує переговорний процес щодо мирного вирішення ситуації на Донбасі.
"Якщо російський парламент справді ухвалив те, що було озвучено (пропозицію про визнання “ЛНР” та “ДНР” — ред.) - це буде порушенням Мінських домовленостей, і це означатиме, що процес зупиниться і це стане політичною катастрофою. Лише якщо всі ми будемо поважати Мінські домовленості і повернемося до них, буде можливий рух вперед", - сказав він.
Наслідки вторгнення
Олаф Шольц вже вкотре попередив Росію, що вторгнення до України матиме для Москви "важкі економічні, політичні та стратегічні наслідки".
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