Попередив про катастрофу і побачив "добрий знак": основні заяви канцлера Німеччини у Москві

Попередив про катастрофу і побачив "добрий знак": основні заяви канцлера Німеччини у Москві

Шольц під час візиту до Москви наголосив, що непорушність кордонів держав, зокрема України, належить до основних європейських принципів, узгоджених у межах ОБСЄ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, одразу після зустрічі з президентом Зеленським, полетів до Москви. Це перші його переговори з Путіним віч-на-віч.

ТСН.ua зібрав головні заяви канцлера Німеччини у Москві.

Закулісся візиту

Москва вимагала від усіх учасників німецької делегації три ПЛР-тести. А Олафа Шольц російські медики хотіли протестувати одразу після приземлення. Утім, на такі умови німецький канцлер не пристав - і ПЛР-тест дозволив зробити лише лікарю з німецького посольства.

Через це так само, як і Еммануель Макрон, який не дозволив тестувати себе російським медикам, на переговорах із Путіним Шольц опинився за тим самим довжелезним столом — на дистанції від очільника Кремля.

Пресслужба Кремля