Попри домовленості з Китаєм, Байден вважає Сі Цзіньпіна диктатором

Президент Джо Байден подвоїв свої попередні коментарі та назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна «диктатором»
Він його назвав диктатором лише через кілька годин після того, як обидва лідери зустрілися на саміті, який він назвав «одними з найпродуктивніших» переговорів.
Про це пише CNN.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде президент і надалі описувати Сі як диктатора, як це було в минулому, Байден сказав: «Ну, подивіться, він є».
«Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною», — сказав Байден, додавши, що китайський уряд «повністю відрізняється від нашого».
Раніше Байден порівнював Сі з диктаторами під час червневого політичного збору коштів у Каліфорнії, коли він обговорював реакцію Сі на винищувачі США, які збили китайську повітряну кулю в лютому.
Нагадаємо, що раніше китайський лідер також висловився щодо зустрічі зі своїм американським колегою.
Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.
«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.
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