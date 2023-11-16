Попри домовленості з Китаєм, Байден вважає Сі Цзіньпіна диктатором

Він його назвав диктатором лише через кілька годин після того, як обидва лідери зустрілися на саміті, який він назвав «одними з найпродуктивніших» переговорів.

Про це пише CNN.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде президент і надалі описувати Сі як диктатора, як це було в минулому, Байден сказав: «Ну, подивіться, він є».

«Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною», — сказав Байден, додавши, що китайський уряд «повністю відрізняється від нашого».

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Раніше Байден порівнював Сі з диктаторами під час червневого політичного збору коштів у Каліфорнії, коли він обговорював реакцію Сі на винищувачі США, які збили китайську повітряну кулю в лютому.

Нагадаємо, що раніше китайський лідер також висловився щодо зустрічі зі своїм американським колегою.

Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.

«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.

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