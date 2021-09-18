Попри альянс Великої Британії з США і Австралією, Франція не збирається відкликати посла з Лондона

Попри альянс Великої Британії з США і Австралією, Франція не збирається відкликати посла з Лондона

Раніше в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії.

Франція поки що не планує відкликати для консультацій свого посла з Великої Британії, адже вважає британський підхід до перегляду контракту Австралії з Францією по підводних човнах опортуністським.

Про це заявило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

"Нам нема потреби консультуватися з нашим послом в Лондоні, щоб зробити необхідні висновки, — озвучує ЗМІ слова свого джерела. — Велика Британія діяла в угодовському дусі".

Раніше в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Австралія, Велика Британія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких стануть до ладу в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

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