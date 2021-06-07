Попри жорстку конкуренцію з Китаєм США не хочуть брати участь в гонитві озброєнь — Блінкен

У США заявили, що відносини з Китаєм — найскладніші.

Сполучені Штати Америки не хочуть брати участь в гонитві озброєнь з жодною країною, хоча в держави й є жорстка конкуренція з Китаєм.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, - повідомляє інформаційний портал Axios.

"Ми не хочемо брати участь в гонитві озброєнь ні з Пекіном, ні з кимось ще. Ми знаходимося в дуже жорсткій конкуренції. Відносини з Китаєм — найскладніші та найважливіші з усіх, які у нас є", — зазначив керівник зовнішньополітичного відомства США.

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За його словами, в американо-китайських відносинах є ворожі аспекти, є конкурентні аспекти, є аспекти співпраці.

"У нас є величезні джерела сили, коли мова йде про кожного з цих аспектів: у нас є наші союзники та партнери, але найголовніше — у нас є ми самі", — резюмував глава американської дипломатії.

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