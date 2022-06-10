"Попри те, що море заміноване": Франція готова взяти участь у деблокаді Одеського порту

Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив про готовність держави допомогти Україні з деблокадою Одеського порту. Так, Париж готовий взяти участь в операції, яка дозволить суднам заходити до порту, попри заміноване море.
Франція бажає перемоги Україні та відновлення територіальної цілісності, додав радник президента.
Про це пише BFM TV.
"Ми перебуваємо у розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію із забезпечення доступу до порту Одеси у повній безпеці, тобто, щоб можна було проводити судна, попри те, що море заміноване", – сказав радник Макрона.
"Ми хочемо, щоб цей конфлікт, ця війна Росії проти України закінчилася якнайшвидше", – додав він.
Нагадаємо, напередодні голова російського МЗС Сергій Лавров їздив до Туреччини домовлятися про коридори для безпечного вивезення зерна з українських портів. При цьому до перемовин не була залучена Україна. Жодних домовленостей на зустрічі не досягли.
За словами експертів, головна проблеми в організації вивезення зерна – загроза того, що росіяни скористаються відкритим доступом до портів України у військових цілях.
Зауважимо, що в Одеській ОВА 9 червня повідомили, що не планують розміновувати міський порт.
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