"Попри те, що море заміноване": Франція готова взяти участь у деблокаді Одеського порту

Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив про готовність держави допомогти Україні з деблокадою Одеського порту. Так, Париж готовий взяти участь в операції, яка дозволить суднам заходити до порту, попри заміноване море.

Франція бажає перемоги Україні та відновлення територіальної цілісності, додав радник президента.

Про це пише BFM TV.

"Ми перебуваємо у розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію із забезпечення доступу до порту Одеси у повній безпеці, тобто, щоб можна було проводити судна, попри те, що море заміноване", – сказав радник Макрона.

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"Ми хочемо, щоб цей конфлікт, ця війна Росії проти України закінчилася якнайшвидше", – додав він.

Нагадаємо, напередодні голова російського МЗС Сергій Лавров їздив до Туреччини домовлятися про коридори для безпечного вивезення зерна з українських портів. При цьому до перемовин не була залучена Україна. Жодних домовленостей на зустрічі не досягли.

За словами експертів, головна проблеми в організації вивезення зерна – загроза того, що росіяни скористаються відкритим доступом до портів України у військових цілях.

Зауважимо, що в Одеській ОВА 9 червня повідомили, що не планують розміновувати міський порт.

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