Попри війну з Путіним досі підтримують зв'язок деякі глави країн: з ким спілкується диктатор

Багато країн, попри війну в Україні, досі підтримують зв'язок з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року напад РФ засудила 141 держава, ще 35 утрималися, а представники 12 держав не були присутні під час голосування. Проти резолюції, тобто на підтримку дій Росії, виступили лише 5 держав.

Про це пише Ascolta.

Лідери низки держав, які засудили дії Росії, й надалі зберігають не лише дипломатичні відносини з Москвою, а й особисті контакти з Володимиром Путіним. У першу чергу, йдеться про телефонні розмови російського президента з іноземними колегами.

Журналісти підрахували кількість телефонних розмов та особистих зустрічей Володимира Путіна з керівниками інших держав, які відбулися від 24 лютого 2022 року по 30 березня 2023 року.

Вони умовно розділили спілкування Путіна із закордонними колегами на чотири групи:

"українське питання",

"нові спілки",

"врегулювання регіональних конфліктів"

та "інше".

Загалом, за 400 днів війни Володимир Путін провів 183 офіційні телефонні розмови з лідерами інших держав, без урахування тих розмов, які були засекречені або не висвітлювалися публічно.

Які країни найбільше контактували з Путіним щодо "українського питання":

Інфографіка: Ascolta

Від першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну західні лідери розділилися на тих, хто намагався максимально ізолювати Росію та перекрити з нею будь-яке спілкування (зокрема, США та Велика Британія), та тих, хто намагався вплинути на Путіна дипломатичним шляхом.

Найактивнішу дипломатичну позицію демонстрували президент Франції Еммануель Макрон (12 телефонних розмов) та канцлер Німеччини Олаф Шольц (11 телефонних розмов). Більше того, 10 березня та 28 травня 2022 року Путін, Макрон та Шольц проводили спільні дзвінки для обговорення української тематики. Аналогічні "конференції" проводилися і незадовго до вторгнення Росії в Україну, але, вочевидь, не дали бажаного результату.

За підсумками 2022 року Еммануель Макрон отримав першість у рейтингу найчастіших комунікацій із Володимиром Путіним (12 телефонних розмов), за що піддався активній критиці як з боку України, так і з боку інших західних лідерів.

Проте від початку 2023 року ні Макрон, ні Шольц не провели жодної телефонної розмови з Путіним.

Серед абсолютних лідерів за кількістю розмов та зустрічей із Путіним у цій групі – президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Ізраїль. Також президент Росії мав телефонні переговори із керівниками Італії, Норвегії, Фінляндії, Люксембургу, Австрії, Індонезії. Крім того, він тричі розмовляв із головою Європейської ради Шарлем Мішелем і мав одну телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"Нові союзи" Росії:

Інфографіка: Ascolta

У лідерах перемовників з Путіним Сирія, Китай, Іран, Казахстан, Узбекистан, країни Сахеля та Африканського континенту, Бразилія, Індія, ПАР, Саудівська Аравія, Тегеран. Між Путіним та його найближчим соратником Олександром Лукашенком збільшилась кількість особистих зустрічей.

Російсько-українська війна значно посилила процеси щодо реалізації союзної держави між Росією та Білоруссю. За останній рік Москва та Мінськ значно просунулися у питаннях економічної та судової інтеграції.

До цього списку також входять Сирія,Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Палестина, Сербія, Азербайджан та Угорщина.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона за їхні дзвінки президенту Росії Володимиру Путіну.

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