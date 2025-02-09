Попри всі спроби дискредитації атомної енергетики, 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС - експерт

Рівень підтримки розвитку атомної енергетики зокрема і добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС зріс до 80% попри всі спроби лобістів дискредитувати атомну енергетику в очах українців.

Про це заявив експерт Сергій Лямець, коментуючи дані соціологічного опитування групи «Рейтинг».

«Щодо добудови 3 та 4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, то маємо теж дуже показову статистику. 80% опитаних ставляться до цього проекту позитивно. Це теж щодо розповсюдженої в останні місяці пропаганди, що атомні станції не потрібні. Я вже писав, що ця критики йде, перш за все, від отримувачів "зеленого тарифу" та власне розбудовників "розподіленої генерації". Багато хто з останніх володіє потужними ЗМІ, і ці ЗМІ відверто прокачують суспільну думку у напрямку "атомна генерація не потрібна". Будьте уважні, коли бачите подібні твердження, вони далеко не завжди є об'єктивними», - зазначив експерт.

Найбільше добудову енергоблоків підтримують мешканці східних та південних областей - власне, люди, які мають найбільше проблем із постачанням енергії.

«Треба визнати, що агітація прибічників "розподіленої генерації" працює цілком у протилежному напрямку. Частка українців, що підтримують добудову енергоблоків АЕС - зросла з часів останнього опитування», - додав експерт.

За його словами, весь у цивілізований світ сьогодні активно розвиває атомну енергетику.

Як відомо, енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 — на 25%. Уряд прийняв рішення про добудову блоків у квітні 2024 року на тлі енергетичної кризи.