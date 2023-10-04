Попри заміну спікера: у Білому домі переконані, що Конгрес збереже двопартійну підтримку допомоги України

У адміністрації президента США Джо Байдена переконані, що Конгрес збереже двопартійну підтримку щодо продовження допомоги України.
Також у Білому домі сподіваються, що парламент ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.
«Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво (нижньої – ред.) палати підтримує продовження підтримки Україні, і переважна більшість членів палати з боку республіканців підтримує подальшу допомогу Україні», - сказав представник Білого дому.
Кірбі наголосив, що адміністрація США цінує заяви республіканців з цього приводу, у тому числі спікера Кевіна Маккарті.
Він зазначив, що в палаті є «невелика меншість гучних законодавців», які заперечують це. Але вони, на думку, не представляють інтересів всієї партії та свого партійного керівництва.
Представник адміністрації уточнив, що затримка з новим пакетом допомоги Україні може мати негативні наслідки на полі бою.
«Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоби підтримка України з боку Америки була перервана. Час нам не друг», - резюмував Кірбі.
Нагадаємо, що у Палаті представників США вперше обрали тимчасового спікера: офіційна посада лишається вакантною.
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