Попри заяви РФ про відведення військ, Польща продовжує готуватись до напливу потенційних біженців з України

Попри заяви РФ про відведення військ, Польща продовжує готуватись до напливу потенційних біженців з України

За словами Моравецького, на східних рубежах буде приготована ціла інфраструктура, але з можливістю переміщення вглиб країни.

Польща продовжує готуватися до напливу потенційних біженців з України у разі російського вторгнення, попри заяви РФ про відведення частини військ.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє агенція PAP.

"Війна може спровокувати вихід з України. Мусимо готуватися до найгіршого", - заявив Моравецький.

"Найближчими днями буде створено команду з представників різних міністерств, які займуться логістикою, інфраструктурою, транспортом, забезпеченням охорони здоров’я і освіти, місць в освітніх закладах", - сказав польський прем’єр.

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Він пояснив, що на східних рубежах буде приготована ціла інфраструктура, але з можливістю переміщення вглиб країни.

"Ми вже тривалий час ведемо підготовку без жодного розголосу, щоб не здіймати зайвих емоцій", - зазначив заступник очільника МВС Польщі Мацєй Вонсік, який увійде до урядової команди.

Нагадаємо:

15 лютого, у Міноборони Росії заявили про завершення низки військових навчань та початок відведення військ.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не помітно жодного відведення російських військ від українських кордонів. Голова держави водночас заявив про збереження спокою на тлі різних загроз.

Зеленський заявив, що немає ознак відведення російських військ від українських кордонів

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