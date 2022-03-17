"Попросіть сказати слово "паляниця": Шмигаль дав пораду британському міністру, якому зателефонував шахрай

Шахрай намагався провести розмову з Воллесом від імені Шмигаля.

Міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу 17 березня зателефонував шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Обоє урядовців вже відреагували на інцидент.

Про телефонний дзвінок спершу повідомив британський міністр у Мережі.

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"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", – написав Воллес.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

Шмигаль з гумором відреагував на дзвінок шахрая і порадив британському міністру використовувати кодове слова "паляниця".

"Наступного разу, пане міністре Воллес, перед початком розмови попросіть сказати слово "паляниця". Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною", – написав український прем’єр у Мережі.

Наступного разу, пане міністр @BWallaceMP, перед початком розмови попросіть сказати слово «паляниця». Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

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