Попри слова Трампа США залучили Україну: радників із ППО направили до Перської затоки — The Times

Сполучені Штати залучили українських радників із протиповітряної оборони для роботи в країнах Перської затоки на тлі атак іранських дронів.

Про це повідомляє The Times із посиланням на українських військових.

За даними видання, попри публічну заяву президента США Дональда Трампа, який раніше казав, що Вашингтону “не потрібна допомога Зеленського”, американське Центральне командування все ж запросило українських фахівців.

У підсумку до регіону було направлено близько 200 українських радників. Вони працюють у Кувейті, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії, допомагаючи захищатися від ракет і дронів.

Україна має унікальний досвід протидії іранським безпілотникам Shahed, які Росія активно застосовує у війні. За час повномасштабного вторгнення українська ППО знищила десятки тисяч повітряних цілей, зокрема понад 44 тисячі саме таких дронів.

Аналітики наголошують, що Україна стала одним із світових лідерів у сфері організації протиповітряної оборони. Зокрема, українські сили змогли інтегрувати радянські та західні системи в єдину багаторівневу систему захисту.

Український досвід — зокрема в економному використанні ресурсів, мобільності систем ППО та тактиці боротьби з дронами — стає критично важливим для союзників США.

