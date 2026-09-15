Попри тиск Трампа: Зеленський, Драпатий і Хмара затвердили нові цілі для ударів по РФ

Зеленський, схоже, проігнорував заклик Трампа: готує нові удари по РФ / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський, схоже, не погодився на ультиматум президента США Трампа зупинити удари по нафтопереробних об’єктах РФ, бо на нараді з головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим і главою Міноборони Євгеном Хмарою обговорив нові далекобійні атаки на Росію.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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На нараді Зеленський з Драпатим і Хмарою говорили також про українські подальші військові операції, зокрема далекобійність.

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«Вдячний Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення операцій. Разом з Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки», — сказав президент.

Зеленський зауважив, що результати далекобійних ударів на російську нафтову галузь «достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії».

Він запевнив, що Україна готова припинити удари по РФ, але вимагає того ж самого від агресора.

«Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури — довгостроково й надійно», — підсумував президент.

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Нагадаємо, що 13 вересня Дональд Трамп ультимативно закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Згодом Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії та стверджував, що такі удари України нібито спричиняють зростання цін на пальне в усьому світі.

У неділю, 14 вересня, Дональд Трамп оголосив, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. За даними ЗМІ, питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

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Володимир Зеленський своєю чергою відповів, що Україна готова не завдавати ударів у відповідь по Росії, якщо міжнародні партнери гарантують припинення російських атак.

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