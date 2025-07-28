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Україна успішно виготовляє та постійно поповнює модельний ряд озброєнь власного виробництва, якими вже зацікавились і відомі світові виробники, і іноземні компанії, що практикують шпигунство за військовими інноваціями.

Про це в авторській колонці для LB.ua пише народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

За його словами, на недавній оборонній виставці «Indo Defence Expo & Forum» в Індонезії Україна була представлена цікавими розробками, які отримали високе визнання та ступінь зацікавленості. Йдеться про увагу до вітчизняних засобів РЕБ, а також бронетехніки, артилерії, дронів. «Модернізована РЛС П-18С, здатна виявляти цілі на відстані до 350 км, СБА “Новатор”, міномет МП-120, САУ 2С22 “Богдана” й РЕБ від “Kvertus” — це лише кілька прикладів ефективних і сучасних озброєнь вітчизняних виробників ВПК», — зазначає Ігор Копитін.

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Народний депутат також упевнений, що популярність українських технологій дедалі зростатиме. «Ще минулого року в Міноборони поінформували про DELTA — екосистему військових продуктів, яка щодня допомагає знищувати ворожі обʼєкти. Іноземні партнери вже звернулися до України із запитом на експорт системи, йдеться про одну з країн НАТО», — пише народний депутат.

На думку Ігоря Копитіна, є проблемні питання, які заважають реалізації потенціалу ВПК, зокрема й щодо майбутніх експортних поставок. Він зауважив: попри зростання міжнародного визнання, українські військові розробки досі стикаються з низкою викликів — від бюрократичних обмежень у сфері експорту до нестачі ресурсів для масштабування виробництва. Також проблемою є відсутність сталого механізму сертифікації техніки за стандартами НАТО — це обмежує її доступ на ринок держав-членів Альянсу.

«Серед невирішених питань — і те, що більшість українських розробників не мають прямого доступу до іноземних замовників та часто змушені працювати через посередників. Ще одне важливе питання: відсутність маркетингу потрібного рівня нашої продукції та винаходів. Потенціал українських операцій як “маркетингового каталізатора” для вітчизняного ВПК недостатньо великий внаслідок відсутності централізованої комунікаційної стратегії. Світові ЗМІ нерідко дізнаються про досягнення випадково або через неофіційні джерела, що знижує резонанс. Украй важливе створення державної платформи з публічним каталогом успішних рішень», — пише Ігор Копитін.

Народний депутат також нагадав про відомий вже факт копіювання українських технологій навіть з боку партнерських держав, що підтверджує високий ризик втрати інтелектуальної власності. «Для запобігання таким ризикам потрібне створення не тільки публічної державної платформи з каталогом успішних рішень, а й державного реєстру оборонних розробок з юридичним супроводом. Також доцільно створити Центр захисту інтелектуальної власності ВПК, що матиме компетенції у сфері правової безпеки й кіберзахисту», — зазначив Ігор Копитін.

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На думку народного депутата, вітчизняний ВПК доволі активно розвивається, і вкрай важливо не проґавити той момент, коли українські виробники — на так званому піку популярності, зокрема й завдяки тисячам неймовірно успішних та ефективних операцій на фронті. Ігор Копитін пояснив: у той час, коли в усьому світі зростає запит на безпеку й на продукцію оборонного значення, в Україні вже нині створюють технологічні та ефективні продукти ВПК, що здатні стати базою українського експорту оборонної промисловості й залучення мільярдів валютної виручки через експортні контракти.

«Потрібно, щоб оборонна галузь України посіла власне місце на світовому ринку озброєнь і залучила мільярдні інвестиції, які дозволять масштабувати виробництва, вкладати кошти в нові технологічні розробки, побудову модернізованих виробничих площ. Це зрештою надасть вагому підтримку як безпеці та обороні України, так і вітчизняній економіці», — зазначив Ігор Копитін у авторській колонці для LB.ua.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що швидкість, економічна ефективність і кмітливість оборонного виробництва України вражають. Але український ВПК працює лише на 60 % від своєї повної потужності.

Раніше Президент Володимир Зеленський поінформував про плани України збільшувати власне виробництво зброї та розвивати всі оборонні проєкти, зокрема спільні з партнерами.

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