"Популізм та лицемірство": блогер про відмову Разумкова перераховувати зарплату на ЗСУ

На це звернув увагу блогер і громадський діяч Євген Прокопишин, назвавши подібну поведінку “популізмом та лицемірством”.

"Популізм та лицемірство замість реальних справ. Депутат Дмитро Разумков видав чергове популістичне шоу з трибуни Верховної Ради, в якому знову розкритикував бюджет, нестачу грошей на ЗСУ та програму з МВФ, а навіть виступив за скасування податків (після цього точно грошей в бюджеті побільшає). Мені відразу згадалось, як він же в грудні 2025 року гучно піарився, виступаючи проти підвищення зарплат депутатам, на що деякі інші депутати йому порадили віддавати суму свого підвищення на потреби ЗСУ, як це роблять деякі інші депутати”, - нагадав блогер.

Він наголосив, що з тих пір пройшло вже 3 місяці - і жодної гривні з цих надбавок від Разумкова та його міжфракційного парламентського об’єднання "Розумна політика" на ЗСУ так і не надійшло.

“А там, на секундочку, вже накапало більше 6 млн грн. Свій гаманець виявився ріднішим. Саме так виглядають популізм та цинізм, яких Разумков, напевне, набрався у своїх вчителів з Партії Регіонів”, - констатував Прокопишин.