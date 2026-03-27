"Популізм та лицемірство": блогер про відмову Разумкова перераховувати зарплату на ЗСУ
Народний депутат Дмитро Разумков відмовився віддавати зарплату на ЗСУ попри те, що раніше гучно піарився на темі підвищень депутатських виплат, які публічно критикував.
На це звернув увагу блогер і громадський діяч Євген Прокопишин, назвавши подібну поведінку “популізмом та лицемірством”.
"Популізм та лицемірство замість реальних справ. Депутат Дмитро Разумков видав чергове популістичне шоу з трибуни Верховної Ради, в якому знову розкритикував бюджет, нестачу грошей на ЗСУ та програму з МВФ, а навіть виступив за скасування податків (після цього точно грошей в бюджеті побільшає). Мені відразу згадалось, як він же в грудні 2025 року гучно піарився, виступаючи проти підвищення зарплат депутатам, на що деякі інші депутати йому порадили віддавати суму свого підвищення на потреби ЗСУ, як це роблять деякі інші депутати”, - нагадав блогер.
Він наголосив, що з тих пір пройшло вже 3 місяці - і жодної гривні з цих надбавок від Разумкова та його міжфракційного парламентського об’єднання "Розумна політика" на ЗСУ так і не надійшло.
“А там, на секундочку, вже накапало більше 6 млн грн. Свій гаманець виявився ріднішим. Саме так виглядають популізм та цинізм, яких Разумков, напевне, набрався у своїх вчителів з Партії Регіонів”, - констатував Прокопишин.