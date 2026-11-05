Поразка Трампа на виборах грає на руку Китаю, але Сі готується до протистояння зі США — Reuters

Сі Цзіньпін все одно готується до протистояння зі США / © Associated Press

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Розгромна поразка республіканців Дональда Трампа може зміцнити позиції Китаю в торговельних переговорах з Вашингтоном. Однак Пекін навряд чи буде в захваті від невдачі президента США, чий наступник може виявитися менш поступливим. Зокрема, це пов’язано із Тайванем.

Про це пише Reuters.

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Виборці США, розлючені зростанням вартості життя, яке посилювалося торговельними війнами Трампа з Китаєм та іншими країнами, налаштовані проти Республіканської партії. На виборах вони передали демократам контроль над Конгресом.

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Деякі політичні аналітики вважають, що така політична покірність має зробити Трампа більш обережним щодо порушення крихкого торговельного перемир'я з Пекіном. Це дає Китаю потенційну перевагу в переговорах, які мають відновитися у листопаді.

Зазначається, що розділений політичний ландшафт Вашингтона також дає Пекіну простір для зміцнення та диверсифікації своїх торговельних зв'язків, перш ніж до влади прийде потенційно менш дружня до Китаю адміністрація США.

«Китайці дуже реалістично налаштовані на те, що новий президент може дуже відрізнятися (від Трампа)», — сказав Шень Вейчжун, колишній чиновник Міністерства закордонних справ Китаю.

«Але якщо ми можемо мати ще два роки стабільності, це вже добре для Китаю. Чим більше часу у нас є, тим краще ми можемо бути підготовлені до остаточного протистояння на Тайвані або, можливо, до чергової торговельної війни», — додав він.

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Однак, за словами інших аналітиків, наступні два роки можуть бути не такими простими для Пекіна. Ризик полягає в тому, що Трамп, обмежений у себе вдома, стане більш агресивним у прагненні до перемог у зовнішній політиці. Водночас Конгрес, контрольований демократами, може сильніше тиснути на нього, щоб розморозити продаж зброї Тайваню, що є червоною лінією для Пекіна.

«Є більше зовнішньополітичних дій, які Трамп може вжити, але які є нетрадиційними та невимовними», – сказав старший аналітик з питань Китаю Чім Лі з Economist Intelligence Unit.

«Загальний напрямок політики США та Китаю не обов’язково зміниться. Але я думаю, що занепокоєння стосується менш традиційних питань зовнішньої політики, які матимуть неочікувані наслідки для Китаю», – сказав він.

Головним серед занепокоєнь є ескалація війни з Іраном у ширший регіональний конфлікт. Це може спровокувати стійке зростання світових цін на нафту, загрожувати енергетичній безпеці Китаю та порушити зв’язки Пекіна на Близькому Сході.

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У короткостроковій перспективі увага зосереджується на неминучих торговельних переговорах. Зокрема, Трамп має зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту АТЕС у Шеньчжені у листопаді, а потім у Маямі в грудні на саміті G20.

Підкреслюють, що на кону перемир'я в торговельній війні, термін дії якої закінчується в січні, яке минулого року запобігло серйозному потрясінню світової економіки.

«Пекін може зробити висновок, що політичні проблеми Трампа означають, що йому потрібна угода більше, ніж Китаю, що спонукає китайських переговірників наполегливіше тиснути на зниження тарифів та інші поступки США», – зазначив Крейг Сінглтон, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій, американського аналітичного центру.

«Однак це також загрожує прорахунком, який підірве саму стабільність, яку намагається зберегти Сі», – додав він.

Трамп неодноразово виступав проти того, що він вважає несправедливою торгівлею Китаю з Вашингтоном, запровадивши тризначні тарифи на китайські товари невдовзі після повернення на посаду, щоб розв’язати проблему торговельного дисбалансу, який, за його словами, «вбиває» Штати.

Однак з того часу він значно пом'якшив свій тон, вітаючи Сі на двох грандіозних самітах у Пекіні та Вашингтоні, які не принесли майже жодних відчутних економічних перемог.

Експерти відзначають, що дружні стосунки Трампа з Сі контрастують з його попередником-демократом Джо Байденом, який неодноразово викликав гнів у Китаї коментарями щодо питань прав людини та обіцянкою, що США захистять Тайвань, якщо Пекін нападе. Деякі з потенційних наступників Трампа, як державний секретар Марко Рубіо, також вважаються більш войовничими щодо Китаю.

«Після проміжних виборів Трамп може бути ще менш схильним порушувати стабільні відносини, які він налагодив з Китаєм», – сказав У Сіньбо, професор Шанхайського університету Фудань, який консультує Міністерство закордонних справ Китаю.

Окрім торгівлі, Трамп також може спробувати заручитися допомогою Пекіна для забезпечення інших перемог у зовнішній політиці, оскільки час його президентства добігає кінця. Зокрема, закінчення війни між Росією та Україною або організація чергового саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Аналітики вважають, що Пекін, який підтримує глибокі торговельні зв'язки з Росією та Північною Кореєю, може використати цей важіль впливу в обмін на поступки з боку Трампа.

Але після років співпраці переважно з Трампом Пекін тепер постає перед Конгресом, який набагато рішучіше налаштований тиснути на питаннях прав людини, ретельно перевіряти китайські інвестиції та надати Тайваню пакет озброєнь на 14 мільярдів доларів, який Трамп, за його словами, утримує як «розмінну карту» у переговорах із Сі. Водночас Китай претендує на Тайвань і вимагає припинити продаж зброї.

«Китайці точно рішуче відреагують на це», — сказав Шень, колишній посадовець Міністерства закордонних справ Китаю, назвавши це «ризиком номер один» після проміжних виборів.

Проміжні вибори у США — головне:

За попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США, Республіканська партія втрачає більшість у Сенаті. Демократи вже здобули необхідні для контролю над верхньою палатою 51 місце. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть. Крім того, вони ще й можуть отримати більшість і в Палаті представників.

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу. Він похваливши демократів за успішну виборчу кампанію. Проте він зізнався, що результати голосування його здивували.

Водночас демократи готуються посилити контроль над адміністрацією Трампа та провести розслідування її діяльності. Відомо, що новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Це може суттєво обмежити політичні можливості американського лідера.

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