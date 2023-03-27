Поразка України матиме гірші наслідки за Вʼєтнам — Моравецький

Заяви про те, що нібито "Україна не є життєво важливим національним інтересом для США", є звичайною політичною "грою у покер".

США навряд чи послаблять підтримку України у її намаганні захиститись від російської агресії, попри деякі негативні заяви зі сторони кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Таку думку висловив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, інформує FT.

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Польский премʼєр зазначив, що заяви про те, що нібито "Україна не є життєво важливим національним інтересом для США", які нещодавно собі дозволив губернатор Флориди Рон Десантіс, є звичайною політичною "грою у покер" напередодні виборів.

Моравецький підкреслив, що поразка України у війні означатиме для Заходу наслідки, які будуть набагато гірші за поразку у Вʼєтнамі.

Прем'єр Польщі заявив, що у лютому провів декілька зустрічей з сенаторами США від обох партій, на цих зустрічах його переконали, що вцілому представники обидвох партій дотримуються одного боку у питаннях України, Росії та Китаю.

"Я з обережним оптимізмом дивлюся на американський політичний двопартійний клас", - додав він.

Моравецький додав, що спочатку був розчарований висловлюваннями Рона Десантіса, але згодом губернатор Флориди змінив свою думку щодо підтримки України.

"Думаю, все це сказано у контексті політичної боротьби до виборів наступного року. Я розглядаю це як частину цієї гри у покер", - додав польский премʼєр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори-республіканці розкритикували губернатора Флориди за слова про Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США.

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