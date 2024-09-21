Поразка України обійдеться Заходу значно дорожче, ніж підтримка зараз — Пісторіус

У Німеччині вважають, що припинення допомоги Україні призведе до важких наслідків для всього світу, включаючи потік біженців та зростаючу загрозу з боку Росії та інших автократій у світі.

Підтримка України у її оборонній війні з Росією обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дискусії, організованої німецькою газетою Die Zeit.

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - підкреслив Пісторіус.

Тому Пісторіус закликав усіх, хто легковажно закликає до припинення підтримки України, бо "це не наша війна", завжди враховувати наслідки. Зокрема, він розкритикував відповідні заклики із боку німецьких популістських політичних сил BSW та AfD.

"Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект", - зазначив він.

Окремо очільник оборонного відомства ФРН вказав на те, що своєю війною проти України Путін "розтоптує заснований на правилах міжнародний порядок". І якщо дозволити йому досягти своїх цілей, то кремлівський диктатор вирішить, що Захід є слабким і він може робити, що хоче.

"І тоді може настати черга Молдови чи Грузії. Або в якийсь момент, якщо він (Путін - ред.) наважиться, зона НАТО у вигляді країн Балтії. Який сигнал це посилає іншим автократіям у світі, які, по суті, тільки й чекають, щоб їм показали, що Захід не готовий відстоювати міжнародний порядок? І саме тому так важливо, щоб ми це робили (підтримували Україну – ред.), і так довго, як це буде необхідно. І принаймні доти, доки Україна зможе сказати, що тепер ми можемо посадити Путіна за стіл переговорів", - заявив Пісторіус.

За його словами, потрібно все робити, щоб повернути мир в Європі, але "наразі немає жодних ознак того, що мирне та безпечне співіснування з Росією повернеться найближчим часом". Міністр вказав на те, що поки Путін "не дав зрозуміти, що готовий це зробити (піти на мирне врегулювання - ред.), принаймні на умовах, хоча б віддалено прийнятних для України".

"Я вважаю, що нам варто продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - зазначив очільник оборонного відомства ФРН.

Нагадаємо, The Washington Post пише, що по обидва боки Атлантики триває обговорення щодо того, як протидіяти агресії Володимира Путіна, уникаючи при цьому прямого конфлікту з державою, що володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі. Однак страх та невизначеність перед погрозами російського диктатора Володимира Путіна вивели на передній план ідею повернення до стримування в стилі холодної війни.

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