Порятунок України: у The Economist розкрили, що має зробити Європа

У ЄС думають, де взяти кошти для України

У Європі побоюються, що команда Дональда Трампа може піти на поступки Кремлю в обмін на економічні вигоди. Тепер ризик подібної «сумнівної оборудки» видається менш ймовірним, проте розслаблятися ЄС зарано.

Про це пише видання The Economist.

«Європа має забезпечити не лише продовження нинішньої допомоги, а й знайти додаткові 50 млрд доларів щороку, доки Росія продовжує виснажливі наступальні операції. ЄС має переконати Володимира Путіна у неможливості перемоги та водночас дати Україні впевненість у довготривалій підтримці», — зазначають журналісти.

На думку аналітиків, у всіх ключових напрямках ЄС поки що не справляється. Якщо Європа не зможе використати заморожені російські активи, їй доведеться вдатися до власних фінансових механізмів, зокрема до загальних запозичень та випуску нових видів облігацій. Україні ж потрібне передбачуване багаторічне фінансування — як мінімум п’ятирічний пакет, який дозволить планувати бюджет, виробництво боєприпасів та відновлення енергетики.

Раніше повідомлялося, що потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки оцінюються у 135 мільярдів євро (52 млрд на функціонування держави та 83 млрд на оборону). ЄС хоче закрити значну частину цієї суми саме коштом російських грошей.

Якщо план з Euroclear провалиться через спротив Бельгії, у Брюсселя є план «Б» — позичити гроші під гарантії спільного бюджету ЄС. Але цей варіант, ймовірно, заблокує Угорщина. Прем’єр Віктор Орбан вже закликав Брюссель «припинити фінансувати війну, яку неможливо виграти».

Вирішальна зустріч лідерів ЄС, де планують ухвалити остаточне рішення, має відбутись до кінця цього року.