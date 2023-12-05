Порошенка не випустили за кордон: в Офісі президента прокоментували ситуацію

Прикордонники не дозволили п'ятому президенту України Петру Порошенку 1 грудня виїхати за кордон. В СБУ пояснили, що за отриманими контррозвідувальними даними, заплановану зустріч голови партії "Європейська солідарність" народного депутата Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном спецслужби РФ планували використати в своїх ІПСО проти України. Український політик міг стати інструментом в руках російських спецслужб.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що їх лідер Петро Порошенко під час свого закордонного відрядження не мав планів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Ситуацію, що склалася прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини" 5 грудня.

"Сьогодні, враховуючи той психоеміційний стан, який склався у суспільстві, кожному політику треба обережно ставитися до слів і до дій. Тобто, ми сьогодні чуємо багато політичних заяв, попри те, що війна нікуди не пішла. Навпаки, на мій погляд, сьогодні такий важкий етап. Бо, подивіться, початок війни, потім було зрозуміло, що ми встояли і так далі. Був адреналіновий підйом, а сьогодні ми заходимо в момент, коли треба відповісти, що далі. А на це питання зараз дуже тяжко відповісти, які будуть перспективи, чи будуть допомагати, в якому обсязі. Що по лінії фронту, і так далі і тому подібне. Багато, багато питань... І в той же момент ми бачимо багато політизації певних процесів. І от тут, мені здається, будо б дуже гарно, все таки розуміти, навіщо ти робиш той чи інший крок, що буде далі, які ризики він генерує", - каже радник голови ОП.

Тому, якщо повернутися до подій з Петром Порошенком, то, за словами Михайла Подоляка, є конкретна історія відносин внутрішньопарламентських.

"Є норми регламенту, вони ж домовилися. Абсолютно нормально, коли депутати їдуть за кордон. Тому що вони виступають як лобістська сила для України. Тобто вони на різних майданчиках говорять, що необхідно зробити, щоб надалі підтримувати Україну. Головне – розуміти, що у нас немає політичного процесу, і не переводити будь-яке відрядження у політичну публічну складову. Але це питання політичної доцільності, що кожен депутат виокремлює для себе, що важливо для України", - резюмував Михайло Подоляк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПОДОЛЯК: наслідки невипуску Порошенка за кордон. Неочікувані заяви від Угорщини!".

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон на заплановані зустрічі з партнерами – за межі України його не випустила прикордонна служба. ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал із експрезидентом України.

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