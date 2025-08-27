© УНІАН

При цьому політик замовчує факт, що саме за часів його президентства цією трубою путін качав російську нафту та заробив $36 млрд для подальшого вторгнення в Україну, - написав військовий Данило Яковлев.

«Цікаво дивитися, як Петро Порошенко примазується до удару нашими козаками по кровоносній артерії путіна – нафтопроводу "Дружба". Але Петро мовчить, що при ньому путін цією ж трубою роками качав нафту, готуючись до наступу на Україну», – написав військовий.

Він зазначив, що за підрахунками самого Порошенка, після зупинки «Дружби», росія щодня втрачає близько 20 мільйонів доларів.

«Виходить, що за 5 років каденції Петра Олексійовича, згідно ж його математики, путін заробив 36 мільярдів доларів. Уявіть розмір цифри! Порошенко, який зараз примазується до вибухів на «Дружбі», дав заробити путіну на перекачці нафти 36 мільярдів доларів та піти на Україну повномасштабним наступом», – підкреслив він.

Крім того, Яковлев нагадав і про скандальну історію з «трубою Медведчука» – нафтопроводом «Самара – Західний напрямок». Він навів дані «Дзеркала тижня», згідно з якими, у часи президентства Порошенка цей нафтопровід був фактично відданий путіним Порошенку в обмін на збереження його заводу в окупованому Криму. Саме через ці обставини проти експрезидента відкрито та ведеться кримінальне провадження.

«Тому, коли Петро Олексійович наступного разу спробує спекулювати на Силах оборони, йому варто пригадати, як він допоміг путіну підготувати російську армію до війни проти України», – резюмував військовий.