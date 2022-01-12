Порошенко не прийшов до суду: у ДБР повідомили, коли експрезиденту обиратимуть запобіжний захід

Порошенко не прийшов до суду: у ДБР повідомили, коли експрезиденту обиратимуть запобіжний захід

Експрезидент України перебуває за кордоном.

У ДБР повідомили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не прийшов до суду. Після повернення нардепу 17 січня планують обрати запобіжний захід.

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Про це повідомили в ДБР.

Державне бюро розслідувань повідомило, що експрезиденту оберуть запобіжний захід в день його повернення до України, а саме - 17 січня.

"За інформацією зі ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу. Ухилення п'ятим президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо закупівлі вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР". Одним із підозрюваних у справі є п’ятий президент України Петро Порошенко.

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