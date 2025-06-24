Порошенко оформив відпочинок в Туреччині як відрядження і подарував синам $1 000 000, – Слідство.Інфо

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Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на дані реєстру декларацій НАЗК.

«На початку травня Петро Порошенко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав, що 28 квітня подарував 41,7 млн грн (1 мільйон доларів США за нинішнім курсом, — ред.) у Туреччині. Також нардеп зазначив, що 25 квітня, декількома днями раніше, оплатив 237 860 грн на проживання у Туреччині. З декларації невідомо, кому саме Порошенко подарував гроші та чиє проживання він оплачував», - розповідає «Слідство.Інфо».

У пресслужбі «Європейської Солідарності» зазначили, що подарунок Порошенко зробив дітям. Проте там не розповіли, кому саме і чому в Туреччині.

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«На запитання щодо мети поїздки у пресслужбі сказали, що Петро Порошенко їздив у відрядження до німецького міста Вісбаден для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (з 23 по 24 квітня) і до Валенсії (Іспанія) на щорічний Конгрес Європейської народної партії (з 28 по 30 квітня). Щодо Туреччини у пресслужбі зазначили, що туди Петро Порошенко їхав «на запрошення колишнього міністра закордонних справ, депутата парламенту, керівника турецької делегації в Парламентській асамблеї НАТО Мевлюта Чавушоглу, де провів переговори з турецькими посадовцями, зокрема, з питань, які стосуються міжнародних подій у Стамбулі», - повідомляють журналісти.

У пресслужбі Порошенка також не зазначили точних дат візиту, але вочевидь у Туреччину він заїжджав між подіями у Вісбадені та Валенсії. Разом з тим, у публічній комунікації Петра Порошенка та «Європейської Солідарності» жодної згадки про візит до Туреччини не було зазначено.

«Слідство.Інфо» написало колишньому міністру закордонних справ Туреччини Мевлюті Чавушоглу з проханням підтвердити цю інформацію, проте турецький політик уникнув відповіді. Також, попри звернення журналістів, у пресслужбі партії «Європейська Солідарність» не надали жодних фотопідтверджень робочого візиту Петра Порошенка», - наголошують журналісти.

Як відомо, народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік.

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Раніше повідомлялося, що військовозобов’язаний син Порошенка Олексій, який разом з братом виїхали з України перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний ухилянтом. Через неявку за військовою повісткою Олексій Порошенко має сплатити 25 500 гривень штрафу.

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та олігарха Петра Порошенка. "Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", – пояснили журналістам причини введення санкцій.