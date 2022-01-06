Порошенко оголосив дату свого повернення до України: він одразу піде до суду

Порошенко оголосив дату свого повернення до України: він одразу піде до суду

П'ятий президент Петро Порошенко повернеться до України та візьме участь у судовому засіданні.

Колишній президент України і чинний народний депутат Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, повернеться до України 17 січня цього року.

Про це політик написав у своєму Facebook.

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Він має намір з’явитися у суді та провести зустріч із генеральною прокуроркою, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом.

До цього часу Порошенко буде працювати "в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні".

Петро Порошенко підозрюється у тому, що він, за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР та "ДНР", вважають слідчі Державного бюро розслідувань.

Так, у вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомляли про підозру ще одному із чинних народних депутатів, йдеться про голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. За версією слідства, вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

"Своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це призвело до підривання економічної безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - наголосили у ДБР.

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