Порошенко перебуває у внутрішньому розшуку від грудня минулого року - МВС

Порошенко перебуває у внутрішньому розшуку від грудня минулого року - МВС

Експрезидента оголосили у розшук через "переховування від органів досудового розслідування".

Підозрюваний у державній зраді очільник партії "Європейська солідарність" та експрезидент України Петро Порошенко від грудня минулого року перебуває у внутрішньодержавному розшуку.

Про це йдеться на сайті Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, колишнього президента оголосили у розшук 24 грудня 2021 року через "переховування від органів досудового розслідування".

Згідно з даними МВС, на момент його оголошення у розшук була ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

Вже об 11:00 у Печерському суді Києва розпочалося засідання щодо обрання експрезиденту запобіжного заходу, просто під час якого підозрюваний Порошенко заснув.

Прокуратура просить суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати здати паспорти та носити електронний браслет.

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