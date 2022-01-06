Порошенко, підозрюваний у держзраді, не планував свій візит за кордон заздалегідь - ДБР

Порошенко, підозрюваний у держзраді, не планував свій візит за кордон заздалегідь - ДБР

Органи слідства чекають на повернення Порошенка до України.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомляють, що п'ятий президент України та чинний депутат ВР Петро Порошенко, який підозрюється у державній зраді, найімовірніше, не планував свій закордонний візит наперед.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Про це стало відомо в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна п’ятого Президента України Петра Порошенка. Під час засідання його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки Порошенка за кордон. Водночас слідчі ДБР встановили, що Порошенко замовив квитки на літак за кордон в той день, коли йому намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки нардеп Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності", - йдеться в офіційному повідомленні ДБР.

Слідчі ДБР наголосили, що органи слідства чекають на повернення із-за кордону Порошенка для проведення відповідних слідчих дій і рогляду справи.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Незадовго до Нового року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

Згодом у партії "Європейська солідарність" повідомили, що Печерський районний суд Києва наклав арешт не тільки на майно депутата, а на активи і рахунки “Прямого” та “5 каналу”.

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