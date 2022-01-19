Порошенко після суду відправився разом із соратниками до ресторану (фото)

Порошенко після суду відправився разом із соратниками до ресторану (фото)

Нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко підтвердила, що фракція запросила Порошенка з дружиною відсвяткувати новорічні та різдвяні свята.

П’ятий президент Петро Порошенко після рішення суду про запобіжний захід, де його відпустили під особисте зобов’язання, разом з соратниками відправився святкувати до ресторану.

Про це інформує "Українська правда".

За словами журналістів, на святкуванні були присутні нардепи Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Артур Герасимов, Сергій Алєксєєв, Яна Зінкевич, журналісти Віталій Гайдукевич, Юрій Бірюков, адвокат Ілля Новіков, речник Порошенка Святослав Цеголко та інші.

Також репортери стверджують, що з ресторану, де відбувалося святкування, начебто виходив мільйонер Ігор Воронов.

Згодом нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко у Facebook підтвердила, що фракція запросила Порошенка з дружиною святкувати новорічні та різдвяні свята.

"Користуючись присутністю в Києві і наших колег з регіонів, запросили фракцією "Європейська Солідарність" Петра та Марину Порошенків , наших колег з Київради, молодіжку і друзів на зустріч за межами партійного офісу", — написала вона.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня, суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку. П'ятого президента відпустили із зали суду під особисте зобов'язання.