Порошенко пообіцяв прийти до суду, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу

Порошенко пообіцяв прийти до суду, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу

Експрезидент висловив сумнів, що його заарештують після повернення до України.

Колишній президент України, чинний народний депутат Петро Порошенко на брифінгу в Варшаві повідомив, що у понеділок, 17 січня, прибуде до Печерського районного суду, де йому обиратимуть запобіжний захід у справі про держзраду.

Про це стало відомо в неділю, 16 січня, із трансляції брифінгу, яка велася на Facebook-сторінці політика.

Виступаючи перед журналістами, Порошенко висловив сумнів, що його заарештують після повернення до України, оскільки не бачить для цього підстав. Окрім того, він висловив думку, що президент Зеленський “сам собі нашкодить, якщо вдасться до цього".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експрезидент України Петро Порошенко, якому ДБР вручило підозру про державну зраду, повернеться до України з-за кордону 17 січня.

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