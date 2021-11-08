Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" через закон про олігархів

Новий медіа-холдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав на телеканали.
Новостворений медіахолдинг "Вільні медіа" придбав у Петра Порошенка корпоративні права на телеканали "5 канал" та "Прямий".
Про це йдеться в заяві "5 каналу".
"Ми створили новий медіа-холдинг "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа. Наголошуємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером", — йдеться в повідомленні.
"Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав на телеканали. Суму угоди не розголошують, однак зазначається, що придбання було здійснено за ринковою ціною, а угода передбачає розстрочку.
У "5 каналі" і не приховують, що створили холдинг через закон Володимира Зеленського про боротьбу з олігархами.
"Документи угоди прямо передбачають заборону Петрові Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо "Вільних медіа", — зазначається у повідомленні.
Власники "Вільних медіа" обіцяють найближчим часом укласти з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. Статус олігарха громадянин отримує, коли, зокрема, має значний вплив на ЗМІ.
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