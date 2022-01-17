Порошенко відмовився від отримання повістки до суду: ДБР про свої дії в аеропорту

Порошенко відмовився від отримання повістки до суду: ДБР про свої дії в аеропорту

Засідання мало розпочатися об 11:00

Експрезидент Петро Порошенко після прильоту жо аеропорту "Київ" відмовився від отримання процесуальних документів, які намагалися вручити йому слідчі Держбюро розслідувань.

Про це на брифінгу в ДБР радниця з комунікацій Тетяна Сап'ян.

За її словами, Порошенкові намагалися вручити повістку з викликом до суду на 11:00 17 січня. Втім, політик та його адвокати відмовилися. Вони запевнили, що й так їдуть на засідання до Печерського суду.

"Петро Олексійович Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, проігнорувавши законні вимоги слідчого. При цьому особи, що перебували з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах", - повідомила вона.

Сап'ян наголосив, що справа Порошенка не політична: "Політика - політикам, факти - слідчим".

До слова, в аеропорту під час паспортного контролю до Порошенка підійшов співробітник ДБР із повісткою із викликом до суду. Крім того, прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин. Не віддавали його. Втім, потім все-таки документ повернули.

Нагадаємо, п'ятому президенту висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Повістку про виклик до ДБР Порошенку намагалися вручити рівно місяць тому, але політик від правоохоронців відмахнувся, сів до свого авто, після чого вилетів із країни. Підозру йому надіслали поштою. Відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі мільярда гривень.

17 січня Печерський суд обиратиме запобіжний захід Петру Порошенку | Новини України

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