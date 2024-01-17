Порошенко вимагає 500 тис.грн компенсації у прикордонників, які його не пустили до Орбана

Народний депутат Петро Порошенко хоче відсудити 500 тис. грн моральної компенсації у прикордонників, які не випустили на зустріч з Орбаном, передає ZAXID.NET.

“Порошенко подав до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає 500 тис. грн моральної компенсації за те, що його торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном”, - зазначається в новині.

Журналістам стало відомо, що скасував закордонне відрядження Порошенка віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. За наведеною інформацією, Петро Порошенко завчасно знав про скасоване відрядження.

“Наступного дня після інциденту Служба безпеки України повідомила, що нардепу скасували відрядження через заплановану зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У відомстві вважають, що Росія хотіла використати цю зустріч проти України”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами політичного експерта Валентина Гладких, Порошенко мав доповісти Орбану, а через нього москві і усім зацікавленим сторонам про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру. Досвід підписання капітулянтських мінських умов у нього вже є – зазначив тоді політичний експерт.

Як повідомили у НАЗК, за тиждень до зустрічі з угорським прем'єром, відомим своїми антиукраїнськими заявами, Петро Порошенко отримав від уряду Орбана 37 млн грн.