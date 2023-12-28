Порошенко висловився щодо скандального законопроєкту про мобілізацію

Порошенко запевнив, що на 100% готові підтримати президента Зеленського у питанні мобілізації.

П’ятий президент України і лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко розповів про свою ставлення до скандального законопроєкту, який передбачає посилення мобілізації.

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Прямий".

"Чим же ми маємо зараз керуватися при визначенні, обговоренні параметрів мобілізації, яку має внести президент. Просто не треба у президента забирати повноваження. Не треба нікому ковдру тягнути на себе. І ми 100% готові підтримати президента. І не дамо руйнувати обороноздатність безглуздими абсолютно, дискредитуючими українську державу, дестабілізуючими українське суспільство, абсолютно неприйнятними ініціативами", – сказав Порошенко.

На його думку, законопроєкт повинен укріпити обороноздатність держави, базуватися на справедливості, Конституції і законах, а також захищати права громадян і чітко розуміти наслідки для економіки.

"Отже Кабмін має відкликати дискредитований законопроєкт. Нам треба обʼєднатися – суспільству, владі та армії, й продемонструвати, що ми здатні розв'язувати проблеми", – переконаний п'ятий президент.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

Також ТСН.ua проаналізував усі скандальні ініціативи в новому законопроєкті про мобілізацію.

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