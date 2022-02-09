Найбільше заробив Порошенко: найбагатші та "найбідніші" лідери партій у січні - список

Найбільше заробив Порошенко: найбагатші та "найбідніші" лідери партій у січні - список

Найбільшу зарплату у січні отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень.

Народні депутати, які у січні 2022 року працювали лише 1 тиждень, отримали більше, аніж в середньому заробляють українці за місяць.

Про зарплати політиків повідомили в Апараті Верховної Ради у відповіді на запит 24 каналу.

Відповідно до отриманої інформації, найбільшу заробітну плату отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень, найменшу – член від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 19,5 тисячі.

Скільки отримали лідери фракцій у січні

Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;

Юрій Бойко від "ОПЗЖ" – 19,5 тисячі;

Артур Герасимов з "Європейської Солідарності" – майже 25 тисяч;

Ірина Геращенко від "ЄС" – 29,7 тисячі;

Віктор Медведчук від "ОПЗЖ" – 24,6 тисячі;

Вадим Рабінович від "ОПЗЖ" – 24,2 тисячі;

Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;

Олена Шуляк від "Слуги народу" – 25,5 тисячі;

Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.

Варто зазначити, що після тижня роботи народні депутати пішли на карантин через спалах коронавірусу.

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