Найбільше заробив Порошенко: найбагатші та "найбідніші" лідери партій у січні - список

Найбільшу зарплату у січні отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень.
Народні депутати, які у січні 2022 року працювали лише 1 тиждень, отримали більше, аніж в середньому заробляють українці за місяць.
Про зарплати політиків повідомили в Апараті Верховної Ради у відповіді на запит 24 каналу.
Відповідно до отриманої інформації, найбільшу заробітну плату отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень, найменшу – член від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 19,5 тисячі.
Скільки отримали лідери фракцій у січні
- Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;
- Юрій Бойко від "ОПЗЖ" – 19,5 тисячі;
- Артур Герасимов з "Європейської Солідарності" – майже 25 тисяч;
- Ірина Геращенко від "ЄС" – 29,7 тисячі;
- Віктор Медведчук від "ОПЗЖ" – 24,6 тисячі;
- Вадим Рабінович від "ОПЗЖ" – 24,2 тисячі;
- Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;
- Олена Шуляк від "Слуги народу" – 25,5 тисячі;
- Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.
Варто зазначити, що після тижня роботи народні депутати пішли на карантин через спалах коронавірусу.
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