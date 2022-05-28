Порошенко знову намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІ

Експрезидент, очільник "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову намагався перетнути державний кордон України з Польщею.

У суботу, 28 травня Порошенко, який є фігурантом так званої "вугільної справи" Віктора Медведчука, знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська" у Львівській області. До слова, саме там він отримав відмову у виїзді напередодні.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовники в правоохоронних органах.

За словами джерел "УП", Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - повідомив співрозмовник видання.

Зазнаається, що у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт. До слова, на фото видання видно, що разом з Порошенком там є нардепи Микола Княжицький, а також Олег Синютка.

Фото: Українська правда

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 27 травня, у народного депутата Петра Порошенка виникли труднощі під час перетину кордону. Він має закордонне відрядження у складі української делегації для участі в засіданні Міжпарламентської асамблеї НАТО, яка розпочнеться у Вільнюсі 29 травня. Відповідне розпорядження про відрядження народного депутата Петра Порошенка підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

Читайте також: