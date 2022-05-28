Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Порошенко знову намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІ

Дата публікації
Перегляди
1369
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Порошенко знову намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІ

Фото: УНІАН

Експрезидент, очільник "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову намагався перетнути державний кордон України з Польщею.

У суботу, 28 травня Порошенко, який є фігурантом так званої "вугільної справи" Віктора Медведчука, знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська" у Львівській області. До слова, саме там він отримав відмову у виїзді напередодні.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовники в правоохоронних органах.

За словами джерел "УП", Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - повідомив співрозмовник видання. 

Зазнаається, що у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт. До слова, на фото видання видно, що разом з Порошенком там є нардепи Микола Княжицький, а також Олег Синютка.

© Українська правда
Фото: Українська правда

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 27 травня, у народного депутата Петра Порошенка виникли труднощі під час перетину кордону. Він має закордонне відрядження у складі української делегації для участі в засіданні Міжпарламентської асамблеї НАТО, яка розпочнеться у Вільнюсі 29 травня. Відповідне розпорядження про відрядження народного депутата Петра Порошенка підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

Читайте також:

Соціолог Антипович: 7-8% українців не збираються повертатися з-за кордону після війни

Соціолог Антипович: 7-8% українців не збираються повертатися з-за кордону після війни
Наступна публікація