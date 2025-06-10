Порошенко зранку вимагав дати ЗСУ далекобійні ракети: йому пригадали, як він заблокував їхнє виробництво

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Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

Так,за словами Гладких, найбільш цинічно з боку Порошенка є вимога озброєння та ракети на тлі того, що сам політик за часів свого президентства зробив все можливе, щоб розвалити обороноздатність України.

«За Порошенка його кум Свинарчук налагодив постачання контрабандних запчастин з націнкою в 200–300%. Це був лише один з низки оборонних скандалів зі знищення ВПК, в яких “сивочолий” відігравав ключову роль. Порошенко це все покривав, фактично запрошуючи путіна напасти на Україну: вибухи на шести(!) військових складах у 2015–2018 роках, коли Україна втратила понад 210 000 тонн боєприпасів – близько 40 % усіх боєприпасів держави. Саботаж Порошенком створення ракетного комплексу «Нептун», який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер «Москву». Знову тки ж, саме «Лєнкузня» Порошенка продавала Держприкордонслужбі свої ж броньовані машини за завищеними цінами з відкатами та надприбутками», - наголошує експерт.

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Валентин Гладких навів сьогоднішню заяву Порошенка, в якій політик написав про сльози дітей, недопустимість умиротворення путіна та вимагав забезпечити ЗСУ ракетами великої дальності. На думку Гладких, такі вислови є “політичним цинізмом, до якого неможливо звикнути”, бо діти Порошенка ніколи не спускались в метро під обстрілами та не чули вий сирен, адже втекли з України.

«Його сини – офіційні ухилянти, живуть у Лондоні, а вся його родина використовує нашу країну, лише, щоб тягнути з неї гроші. Про умиротворення путіна, Порошенку, взагалі, краще мовчати. Бо саме він дякував, тиснув руку та обіймав диктатора, коли той вже напав на Україну. Саме Петро Олексійович поклав голову держави в пащу тигра, бо годував тигра своїми цукерками, розвивав бізнес в росії і активно торгував з цією країною. Саме він погодився на анексію українських територій в обмін на російські гроші», - зазначає експерт.

Гладких також звертає увагу і на інші проблеми, з якими зіштовхнувся оборонний комплекс України за часів каденції Порошенка.



«У 2016 році, коли Порошенко був президентом, мав бути ухвалений 5річний план оновлення підприємств оборонно-промислового комплексу і виготовлення сучасної зброю. Програму Порошенко так і не затвердив, хоч Кабмін схвалив концепцію, а РНБО поставило чіткі терміни. Це чітка відповідь на сьогоднішні вимоги «сивочолого». Тому найбільш доречними з боку Порошенка були б пост покаяння і явка з повинною за держзраду», - резюмує експерт.

Як повідомлялось, за останній рік рівень недовіри українців до лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій та справи про держзраду.

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