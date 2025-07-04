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Про це повідомив експерт Валентин Гладких, який показав відео порослих бур’янами руїн садиби та дорікнув політику, що слова того не варті паперу, на якому написані.

“Цього тижня Україна відзначає річницю з дня народження Романа Шухевича — головнокомандувача УПА. Садиба у селі Білогорща на Львівщині, в якій загинув командир, з часом стала музеєм. 1 січня 2024 року її зруйнував російський «шахед». Порошенко пообіцяв виділити 4 мільйони гривень на відновлення садиби. Важко уявити, як можна відновити розбомблену будівлю за менше, ніж 100 тис доларів, але і їх олігарх не дав. Це ще раз свідчить, що слова цього політика не варті паперу, на якому вони написані ”, - написав Гладких.

Експерт пригадав родині Порошенка гучну піар кампанію на руїнах музею з обіцянками його відновити.

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“В січні 2024 року на розвалинах історичної будівлі стояв з мікрофоном перед телекамерами Петро Порошенко: «Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Хай терористи знають, що ані нашу пам’ять, ані наших людей їм ніколи не зламати!» Голосні слова «криголама» масово рознесла його ботоферма. Пройшло півтора роки. День народження Шухевича. На руїнах його садиби, яку за власний кошт пообіцяв відновити Порошенко, замість нових стін, буяють метрові бур’яни”, - написав Гладких.

Експерт дорікнув Порошенку в тому, що 100 тисяч доларів для музею той не знайшов, проте знайшов 1 мільйон доларів, щоб подарувати синам, які переховуються від мобілізації за кордоном.

«Невідомо, що мав на увазі Петро Олексійович, коли обіцяв щось залишити нащадкам. Хоча, все ж таки, своїм лондонським нащадкам «криголам» дещо залишив – саме в цей час на відпочинку в Туреччині він подарував мільйон доларів синам-ухилянтам, які приїхали провести на морі час з батьком. Можливо це був подарунок до річниці Шухевича, хто зна. Руїни музею-садиби Шухевича, які поростають бур’янами – це діагноз усім політикам на чолі з Порошенко, які 35 років тягнуть соки з країни. Кожен раз, коли такі як Петро обіцяють залишити блага та достаток нащадкам, треба розуміти, що вони мають на увазі себе та своїх дітей, а не українців», - написав Гладких.

Як повідомлялося, недовіра суспільства до Петра Порошенка в червні 2025 року сягнула критичного рівня та складає майже 80%. Експерти пояснюють таке ставлення до олігарха рядом причин: санкціями та підозрою в державній зраді, пов’язаними з багаторічною співпрацею Порошенка з Росією, звинуваченнями у лобіюванні розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму, оборудками зі Свинарчуками та Медведчуком, торгівлею вугіллям з ОРДЛО, зв'язками з УПЦ МП тощо.

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