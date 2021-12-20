Порошенку надіслали поштою підозру у державній зраді - ЗМІ

У справі про "вугільну зраду" фігурує також Віктор Медведчук.

У понеділок, 20 грудня слідчі Державного бюро розслідувань відправили поштою на адресу колишнього президента України Петра Порошенка підозру у справі про так звану "вугільну держзраду", у якій проходять також голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Про це повідомили співрозмовники видання УП в силових структурах.

Водночас джерела видання підтвердили, що вважають Петра Порошенка повідомленим про підозру у скоєнні злочину.

Раніше на терміновій пресконференції колишній голова РНБО України, політик Олександр Турчинов повідомив про підписану підозру Петру Порошенкові. Він назвав нову справу проти експрезидента сфабрикованою і заявив, що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Як відомо, раніше слідчі ДБР намагалися передати підозру за всіма домашніми та робочими адресами, де зареєстрований Порошенко. Також була спроба вручити документ йому особисто, але він утік від слідчих.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України, а нині народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко увірвався до прямого ефіру телеканалу "Рада", який вівся зі студії у стінах парламенту.

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