Порожні розмови та прихований лобізм: що насправді робить Разумков у Раді

Порожні розмови та прихований лобізм - це те, чим насправді займається у Верховній Раді ексспікер Дмитро Разумков. Таку думку висловив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

Порожні розмови та прихований лобізм: що насправді робить Разумков у Раді

© УНІАН

“Дмитро Разумков для мене — це приклад максимально каркаломної кар’єри в українській політиці. З порогу, ледве потрапивши у високі політичні кола, стати спікером парламенту — фактично другою людиною в державі. А потім дуже швидко скотитися до махрового популіста і лобіста. До того ж геть невдалого, бо як нардеп Разумков демонструє нульову ефективність, і навіть його лобістські ініціативи не проходять. Що добре, бо вони можуть позбавити країну десятків мільярдів гривень, що дуже недоречно в умовах війни», — зазначив Цибулько.

Він нагадав, що насправді лобізмом Разумков почав займатися ще на посаді голови Верховної Ради. Тоді парламент готував антиолігархічно-податковий законопроект №5600, і спікер особисто долучився до засідання податкового комітеті. Де, за словами політолога, просто вимагав врахувати його правку, яка скасовувала норму законопроекту, що закривала схему зі «скрутками» на тютюнових виробах і давала бюджету мінімум 2 млрд грн щороку.

«Продовжив подібну діяльність „розумний опозиціонер“ й надалі. Зокрема, восени 2025 року активно просував ідею продовження податкових пільг (звільнення від ПДВ та мита) на імпорт електромобілів до 1 січня 2027 року. Що призвело б до втрати понад 30 мільярдів гривень бюджетних надходжень», — підкреслив експерт.

Разумков подавав це під соусом «боротьби за екологію», що, на переконання Цибулька, абсолютно недречно у воюючій країні, якій конче потрібні гроші. Причому, мова йшла не лише про бюджетний сегмент, але й про преміальні авто за сотні тисяч доларів.

«Звісно, „бідненьким“ покупцям треба допомогти зекономити. Маячня повна, і цілком зрозуміло, що нардеп протягував цю правку в інтересах імпортерів, а не людей чи екології. Добре, що уряд на це не пішов. В принципі, й вся парламентська діяльність Разумкова — такого штибу. Тихий лобізм, гучний популізм, коливання повітря. Багато порожніх розмов, багато пафосу й критики всіх навколо, а в результаті — нульовий вихлоп, жодна із задекларованих ініціатив не реалізована. Тільки що щоки надуває ефектно», — резюмував політичний експерт.

