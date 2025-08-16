"Порожня балаканина": сенатор Блюменталь розкритикував зустріч Трампа з Путіним

Річард Блюменталь / © Associated Press

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, член Сенатського комітету з питань збройних сил, прокоментквав зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці.

Про це пише CNN.

На його думку, зустріч Трампа з диктатором не принесла жодних результатів.

«Цей саміт не дав жодних результатів. Це була порожня балаканина. Це було лише знизування плечима», — прокоментував він.

Також сенатор розкритикував Трампа за його дії щодо Путіна під час зустрічі на Алясці.

«Мені стало недобре, коли я почув, як президент США назвав Володимира Путіна своїм чудовим другом. Володимир Путін — військовий злочинець… Реальність така, що люди по всій Україні гинуть і вмирають, тому що Путін продовжує їх бомбити», — додав Блюменталь.

Нагадаємо, переговори Трампа з Путіним в Анкориджі на Алясці у вузькому складі завершилися близько 1:00 за Києвом 16 серпня, вони тривали майже три години.

Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня — підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Одразу дразу після саміту на Алясці Трамп зателефонував Зеленському. Американський лідер перед тим зазначав, що зробить це лише у разі, коли вважатиме зустріч успішною.