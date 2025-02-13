Портников назвав головне завдання Трампа та української влади

Якщо українська держава зникне з політичної мапи світу або стане частиною сфери впливу Російської Федерації, ніяких виборів в Україні може більше не відбутися від слова взагалі. Це якщо ми не будемо вважати виборами те, що відбувається у сусідніх Росії й Білорусі. А саме таку долю готує для нас Путін, і саме цього він буде добиватися під час своїх подальших консультацій із Дональдом Трампом.

Про це написав журналіст Віталій Портников у своїй колонці на "Еспресо".

"Головним завданням американського президента є зробити так, щоб люди не гинули на війні. А як там вони будуть жити, чи зможуть вони обирати свою владу, якою мовою вони будуть говорити, і де вони будуть взагалі мешкати, – це вже точно не зона відповідальності американського президента. Але це наша з вами зона відповідальності, зона відповідальності кожного, хто бажає, щоб Україна залишилася на політичній мапі, а українці не стали жертвами тисяч нових Буч", – наголосив він.

А саме таке відбувається, коли відбувається розвал фронту, коли відбувається деградація суспільства, коли відбувається все те, що готує Російська Федерація як наступний акт української драми.

"Саме тому національна єдність є найважливішими ліками проти тих хвороб, які для нас готує ворог і найважливішим інструментом підтримання порозуміння у суспільстві. Саме тому я вже багато років поспіль кажу, що уряд національної єдності, розділення відповідальності між представниками тих політичних сил, які зацікавлені в існуванні України є єдиною можливою відповіддю всім тим, хто готовий торгувати долею України й українського народу заради власних інтересів", – пояснив журналіст.

Він додає, що на Заході дуже багато людей із радістю позбулися б української проблеми, як саме тієї неприємної обставини, яка заважає відновити хороші зв'язки з Російською Федерацією і танцювати на 9-те травня на червоній площі. Але замість цього ми бачимо абсолютно безвідповідальну логіку підготовки до електорального процесу.

"Ніби ми й не розуміємо, що вся ця боротьба за вибори під час війни не має ніякої перспективи, тому що, як правило, у післявоєнній країні політична еліта оновлюється досконально. І немає ніякого сенсу думати про те, хто і де має більший рейтинг в ситуації, коли українські настрої, як це завжди бувало в українському суспільстві, будуть чітко спрямовані на пошук нових і нових облич. І це просто треба чітко усвідомити, щоб не створювати собі ілюзій на порожньому місці", – стверджує Віталій Портников.

Тому задача всієї української політичної еліти й насамперед влади, продовжує він, полягає не у тому, щоб невтомно готуватися до електорального процесу. А щоб зробити все, що залежить від влади та від кожного з нас для порятунку української державності.

"Для того, щоб Україна продовжила існувати. Для того, щоб українці, які, очевидно, втомлені цими роками війни й побоюванням, що вона буде продовжуватися і продовжуватися, боролися з ворогом, а не один з одним", – говорить журналіст.

Тому що, як точно сказали з трибуни Європейського парламенту: "Ворог, він в Кремлі й він там і буде залишатися ще довгі непрості роки протистояння". Навіть за умови закінчення активної фази бойових дій в певний момент, диверсії, терор, намагання дестабілізувати Україну будуть продовжуватися ще з більшою інтенсивністю, ніж це відбувається сьогодні.

"Боротися за владу і за електоральні перспективи в цій ситуації – це абсолютно безвідповідальний підхід до сучасного стану справ у державі й до її майбутнього", – каже Портников.

За його словами, указ щодо санкцій проти Порошенка, який зараз перебуває на робочому столі президента України, з погляду логіки виживання України ніколи не мав би бути підписаний. Однак великих сподівань на це немає, констатував журналіст, тому що раніше вже були ситуації, коли влада діяла всупереч логіці навіть власних, не те що державних інтересів, а не намагаючись відповісти на ці виклики, які стоять перед усіма нами.

Раніше Портников сказав, що президент США Дональд Трамп визнає конфіденційні контакти із російським очільником Володимиром Путіним, про які нічого не говорить Кремль. І не варто розраховувати, що у своєму діалозі з кремлівським диктатором лідер Штатів буде дослухатися до думки президента України Володимира Зеленського чи європейських лідерів.

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