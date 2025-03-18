Портников назвав козир у руках Трампа для тиску на Путіна

За словами журналіста, інформація про наявність в американського лідера якихось неймовірніших економічних інструментів впливу на російського диктатора абсолютно не відповідає дійсності.

Один із небагатьох козирів, який є у руках президента США Дональда Трампа для тиску на президента Росії Володимира Путіна, – це воєнна допомога Україні.

Таку думку український журналіст Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

"Воєнна допомога Україні – це один з небагатьох козирів, який є в руках Дональда Трампа для того, щоб тиснути на Путіна. Коли говорять, що у Трампа є якісь неймовірні економічні інструменти впливу на російського президента, – це абсолютно не відповідає дійсності", – сказав журналіст.

Він зауважив, що в будь-якого американського президента є можливості посилювати або послаблювати санкції проти Росії, які вже запроваджені. Однак ці санкції вже не працюють так, як колись.

"Але за ці три роки можна зробити абсолютно зрозумілий логічний висновок з ситуації: так звані західні санкції з пекла більше не працюють так, як вони працювали в часи, коли не було другої альтернативної економіки– економіки КНР, країн Глобального Півдня, які не збирались, не збираються і не будуть збиратися припиняти своє плідне економічне співробітництво з РФ", – розповів Портников.

У цьому контексті він запевнив, що США не зможуть примусити Китай та Індію припинити отримання нафти з Росії.

Водночас журналіст вказав – це не означає, що Росію неможливо примусити припинити війну рано чи пізно за допомогою економічних інструментів.

"Світ зараз саме такий, який він є. Іншого світу немає. І в 21-му сторіччі, повірте мені, і не буде. Геополітична роль США буде тільки зменшуватися, а не збільшуватися в цьому балансі економік. Це не означає, що неможливо за допомогою економічних інструментів примусити Росію припинити війну рано чи пізно. Це означає, що шлях до цього довгий. А Дональду Трампу, очевидно, хотілося б швидкої перемоги", – зауважив Портников.

Нагадаємо, 18 березня Трамп і Путін проведуть телефонну розмову. Перед нею президент США заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни в Україні вже узгоджені.