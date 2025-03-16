Портников назвав умову, за якої Трамп "обскубе Путіна як півня"

Путін хотів би, щоб під час переговорного процесу бойові дії в Україні не зупинялися.

Президент держави-агресорки Володимир Путін має намір вести переговори про мир в Україні виключно з американцями, але ризикує опинитися в ситуації коли президент США Дональд Трамп "обскубе його, як півня".

Про це говорив журналіст та політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу НТА.

За його словами, Путін хотів би, щоб під час переговорного процесу бойові дії в Україні не зупинялися ні на день, поки у нього є ресурси, щоб вести війну.

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"При цьому Путін усвідомлює, що в певний час ресурси закінчаться і, коли це станеться, будь-який президент США, зокрема Трамп обскубе його як півня. Тому що американці до тих, хто не має ресурсів, як ми могли бачити по спілкуванню Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, ніяких сентиментів не мають. Вони жорстко скубуть, навіть не звертаючи уваги на крики цього півня-Путіна", - пояснив експерт.

Тому, вважає Портников, президент держави-агресорки буде намагатися домовитися до того часу, поки він ще має ресурс, щоб вбивати, стріляти та грабувати.

"Питання в тому коли він би хотів це вирішувати – зараз, коли йде переговорний процес, чи пізніше, коли цих ресурсів буде менше", - наголосив журналіст.

Тим часом план Дональда Трампа щодо мирних переговорів, на думку Віталія Портникова, дуже простий: перемир’я, проведення в Україні виборів, на яких бажано, щоб Володимир Зеленський не переміг, і після цього переможець виборів проводить довготривалий процес про сталий мир з Росією.

"Цей процес може тривати хоч весь час його [Трампа] перебування на посаді, щоб він виглядав як митротворець. А після того, як він залишить посаду і почнеться нова війна, він міг би говорити вже як пенсіонер – поки я був президентом, я закінчив війну і вона не продовжувалася. От якби я був президентом зараз ніякої війни б не було", - припустив аналітик.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що підтримує ідею 30-денного припинення вогню в Україні. Втім, Москва не бажає відмовлятися від своїх максималістських вимог в межах будь-якої мирної угоди.

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