Портников пояснив, чому між Україною та Росією неможливі мирні переговори

Перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни у нинішніх умовах неможливі, однак сторони можуть домовитись про припинення вогню на деяких умовах.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він зазначив, що задача РФ, з погляду відновлення імперських потуг, є приборкання України, окупація нашої країни та створення принаймні сфери впливу від Ужгорода до Ашхабаду.

"Можливо, не спільної держави, питання завжди в тому, чи вистачить у них сил, щоб створити державу. Вони можуть тепер вважати, що це помилка - робити спільну державу, як вони свого часу приєднали Галичину до України. Отже, навіщо ще раз експериментувати? Можна зробити васальну державу, але ця вся зона має бути російською, і, звичайно, з російською армією, яка зможе там входити й виходити, як у Казахстан. Вона ж зайшла, вийшла, ось така модель. Тобто мирні перемовини тут неможливі", - зазначив він.

Разом з тим сторони можуть домовитись про припинення вогню у разі виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн.

"Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирський зробив заяву щодо переговорів з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін назвав "головну основу" для переговорів з Україною.

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