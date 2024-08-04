Портников пояснив, чому звільнені російські опозиціонери почали вимагати зняття санкцій з РФ

Російська опозиція живе у власних фантазіях, які не мають нічого спільного з реальністю.

Журналіст Віталій Портников пояснив, чому звільненні з вʼязниці російські опозиціонери закликали зняти санкції з "простих громадян" РФ.

Свою думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

Портников зазначив, що звільнені росіяни ще не усвідомили, у якому світі вони живуть, що відбувається у РФ і не розуміють своїх співвітчизників.

"Проблема всіх цих звільнених російських опозиціонерів в тому, що вони не дуже розуміють країну, в якій вони живуть. Вони говорять по якусь політичну діяльність, що треба повернутись до вʼязниці й давати комусь там приклад. Цього всього в Росії немає. Немає там кому давати приклад й вести політичну дільність. Вони не мають реального впливу на Росію. Не на ту Росію, яку вони собі вигадали, а реальну. Виходить, що коли вони не покидають Росію або повертаються назад, то не тільки собі вкорочують життя, а створюють умови для режиму, щоб їх тримали в заручниках", - пояснив Портников.

Журналісту пояснив, що російські опозиціонери навіть не розуміють, що їхнє увʼязнення жодним чином не вплине на політичні процеси в середині Росії.

"Коли людина потрапляє у вʼязницю, бо навіть не уявляла собі, що може стати жертвою репресій, то це можна зрозуміти. До прикладу, голова “Меморіалу” Орлов, який займався громадською діяльністю, яка наче була абсолютно легальною. Потім знайшли якусь статтю, яку він колись писав, й посадили його за дискредитацію армії. Це важко передбачити. Втім, коли людина, живучи в Росії, вважає, що її увʼязнення вплине на якісь політичні процеси, то це вже вказує на те, що ці люди нічого не розуміють в цій країні. Ці люди вже давно перемістились в ірреальний світ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені з ув'язнення російські опозиціонери закликали Захід зняти санкції з "простих росіян".

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц заявив про "складне рішення" під час масштабного обміну увʼязненими з РФ.

Читайте також: