Портников пояснив, в чому заключається план Трампа щодо завершення війни

Американський президент Дональд Трамп намагається добитися припинення вогню в Україні, але при цьому не надавати жодних гарантій безпеки.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що Трамп діє цілком логічно у межах свого світогляду.

"У нього є чіткий план, який для мене абсолютно зрозумілий. Він прагне домогтися припинення вогню на будь-яких умовах, без жодних гарантій безпеки. Адже він сам не до кінця розуміє, які гарантії може реально надати", - зазначив він.

Далі, за задумом Вашингтона, в Україні повинні відбутися вибори, щоб від влади був усунутий Володимир Зеленський. Таким чином президент проходить рівно той самий шлях, яким пройшов його попередник Петро Порошенко у 2019 році.

"Це їхня конкретна мета, про яку я говорив ще задовго до президентських виборів. І справа тут не лише в Зеленському, а й у так званому синдромі Порошенка. Вони постійно шукають президента, який, на їхню думку, зможе домовитися з Путіним. Згадайте 2019 рік, коли Зеленський ставав фаворитом президентських виборів. Його перемога викликала величезне полегшення не лише в Москві, де вважали, що він капітулює, з незрозумілих припущень, а й у західних посольствах. Якщо поспілкуватися з тодішніми очільниками провідних західних посольств, які зараз позиціонують себе як прихильники України, то стане зрозуміло, що вони щиро вірили: Порошенко не здатний домовитися з Путіним, а новий президент зможе це зробити. До Зеленського висувають ті самі претензії, що колись до Порошенка", - зауважив Портников.

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Портников заявив, що будь-який наступний президент Україні, якщо не переобреться Зеленський, стикнеться з аналогічними обвинуваченнями у майбутньому.

Журналіст заявив, що третім пунктом у програмі Трампа є тривалий переговорний процес, який немає на меті зникнення України але й немає закінчитися воєнними діями.

"Мета — затягнути переговори на час повноважень Трампа. Трамп належить до тих людей, які діють за принципом "після мене хоч потоп". Йому потрібно втілити це в життя. У цьому контексті відмова Україні у допомозі, яку вона мала б отримати, є спробою змусити її до припинення вогню без жодних умов. Це має змусити Зеленського припинити висувати вимоги та не наполягати на гарантіях безпеки", - сказав журналіст.

Трамп був відверто роздратований тим, що Росія продовжує ракетні обстріли України після його рішення про припинення воєнної допомоги.

"У його уявленні Росія мала б оцінити створені ним умови для припинення вогню. Але Росія абсолютно не зважає на його образ і, що найголовніше, її зовсім не цікавить припинення вогню. Прийде момент, коли стане очевидно, що росіяни не збираються припиняти вогонь. Вони поводитимуться з Трампом так само, як і усі інші, до кого він звертається", - додав Портников.

Раніше повідомлялося, що однопартійці Трампа вимагають відновити допомогу Україні.

Ми раніше інформували, що шокована Європа вступає в нову еру через "подарунок" Трампа Москві.

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