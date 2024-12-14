Портников припустив, чого очікувати від Трампа, якщо він не зможе домовитись з Путіним

Не можна виключати, що Путін не погодиться на умови нового президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. А Трамп у відповідь заявить, що цей конфлікт є суто європейською проблемою, і взагалі "вмиє руки".

Про це заявив Журналіст Віталій Портников в коментарі для "Еспресо".

"Дійсно, якщо російський диктатор Путін не піде на умови Трампа щодо завершення війни, то нова адміністрація президента США буде далі підтримувати Україну. Такий сценарій можливий, але необовʼязково, що саме так і буде. Дональд Трамп може підтримувати Україну так, як це виглядало в часи Джо Байдена. Я цілком припускаю, що саме так можуть розгортатись події", – зазначив журналіст.

Він пояснив, що Трамп зараз намагається виставити недоговороздатними не лише Путіна та Росію, а й Україну також.

"Може бути й інша історія. Дональд Трамп може просто сказати, що він намагався зробити можливе, але сторони недоговороздатні. Йому вкрай важливо зобразити недоговороздатною не тільки Росію, а й Україну також. В цьому плані, я гадаю, він готовий діяти. Тобто, або він обирає варіант, що не кидає Україну і продовжує допомагати. Трамп же говорить, що єдина можливість забезпечити мир й домовитись полягає в тому, щоб не кидати Україну. Втім, якщо забезпечити мир й домовитись не вдається? Чи витікає з цієї фрази, що в такому випадку він не кине Україну? От він може заявити, що неможливо досягти миру й домовитись про завершення війни, тоді навіщо США підтримувати Україну, якщо їхня ціль недосяжна. Тоді виникає більш реалістичне питання. Трамп може прямо заявити, що це європейський конфлікт і відсторонитись від цієї війни. Я цілком припускаю, що такий сценарій розвитку подій цілком ймовірний", – додав Віталій Портников.

Нагадаємо, на думку ексрадника держсекретаря США Метью Брайза, Володимир Зеленський став менш рішучий у вимогах щодо припинення війни. Можливо, він розглядає варіант певного компромісу.

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